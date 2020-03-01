На Донбасі 2 військових поранені, 1 отримав бойове ураження – ООС

29 лютого російські найманці 19 разів обстріляли позиції українських військових. Від ворожого вогню поранення отримали двоє бійців, один зазнав бойового ураження.

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Зазначається, що через обстріли робота КПВВ "Мар’їнка" тимчасово обмежена.

"Вчора, 29 лютого, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення та ще один бойове ураження", – повідомили в штабі.

Також було зафіксовано роботу снайперів. Бойовики вели вогонь біля Невельського, Красногорівки, Лебединського, Павлополя, Мар’їнки, Пісків, Василівки, Травневого та інших населених пунктів.