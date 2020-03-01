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На Донбасі 2 військових поранені, 1 отримав бойове ураження – ООС

Неділя, 1 березня 2020, 06:17
На Донбасі 2 військових поранені, 1 отримав бойове ураження – ООС

29 лютого російські найманці 19 разів обстріляли позиції українських військових. Від ворожого вогню поранення отримали двоє бійців, один зазнав бойового ураження.

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Зазначається, що через обстріли робота КПВВ "Мар’їнка" тимчасово обмежена. 

"Вчора, 29 лютого, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення та ще один бойове ураження", – повідомили в штабі. 

Також було зафіксовано роботу снайперів. Бойовики вели вогонь біля Невельського, Красногорівки, Лебединського, Павлополя, Мар’їнки, Пісків, Василівки, Травневого та інших населених пунктів. 

Українська правда

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Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасі
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