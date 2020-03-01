На Донбасі 2 військових поранені, 1 отримав бойове ураження – ООС

160 переглядів
Неділя, 1 березня 2020, 07:17

29 лютого російські найманці 19 разів обстріляли позиції українських військових. Від ворожого вогню поранення отримали двоє бійців, один зазнав бойового ураження.

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Зазначається, що через обстріли робота КПВВ "Мар’їнка" тимчасово обмежена. 

"Вчора, 29 лютого, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення та ще один бойове ураження", – повідомили в штабі. 

Також було зафіксовано роботу снайперів. Бойовики вели вогонь біля Невельського, Красногорівки, Лебединського, Павлополя, Мар’їнки, Пісків, Василівки, Травневого та інших населених пунктів. 

Українська правда
Теми: Донбас ООС Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Донбас: У неділю усі КПВВ почнуть працювати по-весняному 29 лютого 2020, 21:58
ООС: У штабі повідомили, скільки бойовики стріляли у суботу і втратили за місяць 29 лютого 2020, 21:30
Бойовики стріляли біля "Мар’їнки": поранено 2 військових, пропуск через КПВВ призупинили 29 лютого 2020, 19:31
Усі новини
Головні новини
На Донбасі 2 військових поранені, 1 отримав бойове ураження – ООС
У США зафіксували першу смерть від коронавірусу
Бойовики стріляли біля "Мар’їнки": поранено 2 військових, пропуск через КПВВ призупинили
Для чого Зеленський збирає Верховну Раду позачергово: офіційно
Усі новини
мода

5 весільних трендів, які зроблять ваше свято сучаснішим

Досвід

Протанцювати життя: три теплі історії бабусь

Медицина

Чого боїться коронавірус? Розповідають у МОЗ