На кордоні з ЄС зібралися понад 13 тисяч мігрантів з Туреччини

В ніч на 1 березня понад 13 тисяч мігрантів зібралися на грецько-турецькому кордоні.

Джерело: DW з посиланням на Міжнародну організацію з міграції

Деталі: З 29 лютого співробітники організації працювали на 212-кілометровому кордоні між Туреччиною та Грецією та зафіксували щонайменше 13 тисяч людей, які зібралися біля офіційних пунктів пропуску та неформальних прикордонних переходів групами від кількох десятків до понад трьох тисяч осіб.

За даними МОМ, більшість з мігрантів - чоловіки, вони приїжджали на кордон на машинах, таксі в автобусах із Стамбула.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що 47 113 мігрантів вже нібито перетнули кордон через провінцію Едірне, де є прикордонні пункти з Грецією та Болгарією. Втім офіційні Афіни чи Софія наразі не підтвердили такої кількості мігрантів.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "із стурбованістю" спостерігає за ситуацією на кордоні країн ЄС та Туреччини.

Що передувало:

За два дні після загострення ситуації у сирійському Ідлібі, де внаслідок авіаудару сирійських військ загинули 33 турецьких військових і 36 зазнали поранень, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив відкритим кордон з ЄС для біженців.

Ескалація ситуації в Ідлібі через наступ сирійської армії спричинила потужну хвилю біженців. За даними ООН, свої домівки змушені були залишити 950 тисяч людей.

Туреччина прийняла понад 3 мільйони сирійських біженців та заявляла, що її можливості вичерпано.