В Сирии погибли по меньшей мере 33 турецких военных
504 просмотра
Пятница, 28 февраля 2020, 05:58
Количество погибших турецких солдат в результате авиаудара режима Башара Асада в сирийском Идлибе увеличилась до 33.
Источник: Anadolu
Детали: Как заявил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган, еще 36 человек получили ранения. По его словам, угрозы жизни пострадавших в результате удара нет.
Глава департамента коммуникаций при аппарате президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что в ответ на удар в Идлибе турецкие войска нанесли наземные и воздушные удары "по всем известным" целях сирийского режима.
Как сообщает Anadolu, такое решение было принято на экстренном совещании по вопросам безопасности, которое прошло в президентском дворце в Анкаре под председательством главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!