В Сирии погибли по меньшей мере 33 турецких военных

Количество погибших турецких солдат в результате авиаудара режима Башара Асада в сирийском Идлибе увеличилась до 33.

Источник: Anadolu

Детали: Как заявил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган, еще 36 человек получили ранения. По его словам, угрозы жизни пострадавших в результате удара нет.

Глава департамента коммуникаций при аппарате президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что в ответ на удар в Идлибе турецкие войска нанесли наземные и воздушные удары "по всем известным" целях сирийского режима.

Как сообщает Anadolu, такое решение было принято на экстренном совещании по вопросам безопасности, которое прошло в президентском дворце в Анкаре под председательством главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.