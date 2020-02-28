В Сирии погибли по меньшей мере 33 турецких военных

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Пятница, 28 февраля 2020, 05:58

Количество погибших турецких солдат в результате авиаудара режима Башара Асада в сирийском Идлибе увеличилась до 33.

Источник: Anadolu

Детали: Как заявил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган, еще 36 человек получили ранения. По его словам, угрозы жизни пострадавших в результате удара нет.

Глава департамента коммуникаций при аппарате президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что в ответ на удар в Идлибе турецкие войска нанесли наземные и воздушные удары "по всем известным" целях сирийского режима.

Как сообщает Anadolu, такое решение было принято на экстренном совещании по вопросам безопасности, которое прошло в президентском дворце в Анкаре под председательством главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

Темы: Сирия Турция


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