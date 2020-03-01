Прем`єр-ліга. Шахтар зазнав першої поразки в чемпіонаті

1391 перегляд
Неділя, 1 березня 2020, 19:23

Донецький Шахтар зазнав першої поразки в українській Прем`єр-лізі. У неділю, 1 березня, гірники у матчі 20 туру у Полтаві поступилися місцевій Ворсклі з рахунком 0:1.

Єдиний гол в цій грі був забитий ще в першому таймі. На 31-й хвилині після помилки захисників Шахтаря відзначився Руслан Степанюк - 1:0. У донецької команди моментів біля воріт Ворскли у першому таймі майже не було. Варто відзначити лише удар Марлоса на 38-й хвилині.

 

У другому таймі полтавчани мали ще кілька нагод збільшити рахунок. Кане не використав вихід сам на сам з воротарем. Після удару Владислава Кулача м`яч пролетів поруч зі штангою. У Шахтаря в другому таймі можна згадати лише удар Євгенія Коноплянки, який парирував воротар Ворскли. Догравали матч господарі поля в меншості після вилучення на 84-й хвилині Олександра Скляра за друге попередження.

Варто зазначити, що Шахтар матч з Ворсклою проводив без більшості гравців основи, яким дав відпочити головний тренер донеччан.

Інші матчі 20 туру завершилися з наступними результатами: Дніпро-1 - Динамо 1:3, Львів - Олександрія 1:1, Десна - Маріуполь 4:0, Колос - Карпати 2:1, Зоря - Олімпік 1:0.

Микола Аврамчук, УП
Теми: футбол


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Прем'єр-ліга: орендований у "Динамо" гравець знищив киян у Дніпрі 28 лютого 2020, 21:10
"Шахтар" отримав суперника по 1/8 фіналу Ліги Європи 28 лютого 2020, 14:15
Ліга Європи. Шахтар за сумою двох матчів проходить Бенфіку 27 лютого 2020, 23:56
Усі новини
Головні новини
На Донбасі 1 військовий загинув і 6 постраждали
Україну попередили про дві доби з небезпечним вітром
Єрмак у Мінську назвав бажану дату обміну "всіх на всіх"
Заява Гончарука про відставку не надходила - Разумков
Усі новини
Війна

"Хтось же має тут лишатися – вдома": як оживає прифронтова Попасна

Фото

11 вуличних світлин, на яких щось пішло не так

Освіта

Уроки без мороки: як допомогти своїм дітям у навчанні, радить Барбара Оклі