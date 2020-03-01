У Чехії зафіксовані перші випадки коронавірусу

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Неділя, 1 березня 2020, 19:39

У Чехії виявлені перші випадки коронавірусу Covid-19 – троє заражених приїхали з північної Італії.

Джерело: міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех у неділю, повідомляє Reuters

Деталі: У МОЗ республіки повідомили, що серед заражених двоє чехів і один американський студент, який навчався в Мілані. У всіх трьох захворювання протікає в легкій формі.

Два випадки зафіксовано в Празі і один - в місті Усті-над-Лабем, в 90 км на північ від столиці.

Войтех закликав чехів не їздити без необхідності в регіони на півночі Італії, де зафіксована найбільша кількість випадків Covid-19 у Європі.

Чеська Республіка є першою з країн Центральної Європи, яка повідомила про випадки нового коронавірусу.

Що передувало: 28 лютого ВООЗ повідомила, що захворювання Covid-19 поки не виявили у 12 державах ЄС: Словаччині, Угорщині, Чехії, Польщі, Болгарії, Словенії, Латвії, Португалії, Люксембурзі, Кіпрі, Мальті та Ірландії. 

Українська правда
Теми: Чехія коронавірус


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