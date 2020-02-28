У 12 державах ЄС не знайшли хворих на коронавірус: публікуємо список

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 20:39

У 12 із 27 країн ЄС станом на 28 лютого не зафіксовані випадки поширення COVID-19, свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За інформацією, оприлюдненою станом на 17:00 за центральноєвропейським часом у п'ятницю, захворювання не виявили у Словаччині, Угорщині, Чехії, Польщі, Болгарії, Словенії, Латвії, Португалії, Люксембурзі, Кіпрі, Мальті та Ірландії. 

Випадки захворювання вже є у Італії, Німеччині, Франції, Іспанії, Швеції, Австрії, Хорватії, Греції, Румунії, Нідерландах, Фінляндії, Бельгії, Данії, Литві та Естонії.

Серед країн європейського регіону, які не входять до ЄС, хворих з COVID-19 поки що немає в Україні, Молдові, Боснії та Герцеговині, Чорногорії, Албанії, Сербії, Туреччині і Вірменії.

 
карта ВООЗ

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Європі – 841 (найбільше – в Італії: 650). Загальна кількість підтверджених випадків смерті – 19.

Теми: коронавірус Європа


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