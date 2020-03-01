Україні за обміном повернули людей, які знущалися з ув'язнених в ОРДО – Асєєв

Журналіст Станіслав Асєєв, якого звільнили з полону ОРДО за обміном 29 грудня 2019 року, стверджує, що інший звільнений того ж дня, Євген Бражніков, знущався з українських в'язнів у донецькій спецв'язниці "Ізоляція".

Джерело: Асєєв у Facebook

Пряма мова: "Про Євгена Бражнікова і Олексія Кускова (обидва били мене особисто і ламали всю нашу камеру восени 17-го; Женею Ставцевим – він все ще у полоні – фактично вимили підлогу, протягнувши по всьому коридору) я також говорив президенту. Він тут ж зв'язався з СБУ, де йому голосно відрапортували "Бражніковим займаємося" – і на цьому все. Ані допитів, ані офіційної відповіді на мій запит щодо заяви на цих двох персонажів, яку я зареєстрував у СБУ ще 20 січня".

Деталі: Асєєв розповів, що Бражнікова намагалися побити інші звільнені прямо під час обміну, але його "врятували військові і під конвоєм СБУ доставили до Києва".

Кусков же, за його словами, вже більше двох років перебуває на волі, його обміняли ще у грудні 2017 року.

Пряма мова: "У Феофанії (мабуть, прийшов провідати свого друга Бражнікова) зустрів мене на першому поверсі (Кусков - ред.), поплескав по плечу і мило з посмішкою запитав: "Ну, як ти? Пам'ятаєш мене?". – Пам'ятаю, Льошо, я нічого не забуду".

Що передувало: Станіслав Печонкін, колишній цивільний заручник бойовиків ОРДО з Горлівки, розповів "Українській правді", що саме Бражніков в "Ізоляції" обливав холодною водою та бив в'язнів задля отримання зізнань.

За його словами, Бражніков – колишній правоохоронець, у 2014 році був активним учасником "руської весни", активно допомагав проросійським мітингам, нападав на учасників проукраїнських акцій.

Сам Бражніков у коментарі УП заявив, що у тих умовах різні люди можуть поводитися по-різному. Він також запевнив, що готовий до зустрічі з представниками правоохоронних органів, якщо вони захочуть його допитати.

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