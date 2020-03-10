В Україну йдуть дощі

11 березня в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе дощі.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook, Укргідрометцентр

Пряма мова: "11 березня в Україну прийде атмосферний фронт. А, отже, дощі. Південь хіба що втримається від опадів. Вітер буде західним, поривчастим".

Деталі: 11 березня на Заході та Півночі +8+11 градусів, на Півдні, Сході та у Центрі до +10+15 градусів.

У Києві середа буде дощовою, вітряною, прохолодною, +9+10 градусів.

