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Коронавірус: Польща на два тижні закриває школи і ВНЗ

Середа, 11 березня 2020, 11:38

У Польщі всі школи і вищі навчальні заклади закривають для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це заявив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Всі освітні установи будуть закриті на два тижні з понеділка", - повідомив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Важливо відзначити, що в четвер і п'ятницю школи будуть відкриті, щоб батьки могли підготуватися до нової ситуації. У ці дні не будуть проводитися освітні заходи.

"З завтрашнього дня ці установи будуть недоступні для освітнього процесу, однак, оскільки деяким батькам може бути важко організувати догляд так швидко, то завтра і в п'ятницю установи будуть відкриті. У класах вчителі зможуть доглядати за дітьми", - додав Моравецький.

"Кращий вихід для наших дітей - не виходити з дому, тому що діти дуже легко можуть заразити інших; це дуже відповідальна поведінка, тому що діти несвідомо можуть заразити своїх бабусь і дідусів", - заявив глава польського уряду.

Нагадаємо, 10 березня у Польщі скасували всі масові заходи через загрозу коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусПольща
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