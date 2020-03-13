В уряді розказали, які ризики несе коронавірус для торгівлі України

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П'ятниця, 13 березня 2020, 10:52

Через поширення коронавірусу Україні слід очікувати на логістичні проблеми у торгівлі з Італією та іншими міжнародними партнерами.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, зараз істотних торгових обмежень у торгівлі двох країн немає, але оскільки вся Італія країна знаходиться в умовах карантину, ризик становить зниження її економічної активності.

"Треба готуватися до того, що логістика буде складніша. Але вона не буде зупинена повністю. А ми будемо намагатися забезпечити відсутність принаймні великих логістичних проблем", - сказав Качка.

За його словами, такий діалог Україна вже має з Польщею та планує вести з іншими країнами, щоб утримувати баланс між безпекою і стабільністю постачань.

Якщо у бізнесу виникають проблеми через обмеження в різних країнах у зв’язку з коронавірусу, йому слід звертатися до уряду і дипломатичних установ, сказав Качка.

"Хтось може назвати це ручним управлінням. Але це – щоденне управління. Є якась конкретна ситуація по конкретній країні – і її треба якось "розрулювати", - зазначив чиновник.

Читайте більше в інтерв’ю: Тарас Качка: У нас немає спеціальної книжки "План дій уряду на випадок коронавірусу" 

Теми: коронавірус торгівля


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