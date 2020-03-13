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Українку, госпіталізовану з коронавірусом в Італії, виписали з лікарні

П'ятниця, 13 березня 2020, 11:59

Громадянку України, яка раніше захворіла в Італії на коронавірус та лікувалася в Неаполі, виписали з лікарні.

Про це повідомило генеральне консульство України у Неаполі, заявили в МЗС.

Жінка була єдиною громадянкою України з підтвердженим коронавірусом в Європі, розповів напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

26-річна громадянка України була госпіталізована до лікарні "Котуньо" на початку березня. Родичі, з якими вона контактувала, були поміщені у карантинний режим.

Нагадаємо, МЗС просить українців, які запланували туристичну поїздку за кордон, відмовитись від своїх планів через пандемію коронавірусу. 

МЗС також обіцяє підтримку українцям, які протермінували перебування за кордоном через коронавірус.

Останні новини про пандемію: Коронавірус у світі: закриття кордонів та головні рішення урядів. LIVE  

Європейська правда
Теми: коронавірусІталія
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