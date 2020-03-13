Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Іспанії понад 4000 інфікованих коронавірусом, готується надзвичайний стан

П'ятниця, 13 березня 2020, 15:57
В Іспанії понад 4000 інфікованих коронавірусом, готується надзвичайний стан

В Іспанії підтвердили понад 1200 нових випадків захворювання на коронавірус, загальна кількість інфікованих складає 4209 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Кількість смертельних випадків зросла з 84 до 120 за останню добу. Більше половини інфікованих і смертельних випадків зафіксовано у Мадриді та його передмістях.

Регіональний уряд Мадрида ухвалив рішення про закриття із суботи всі магазинів, крім аптек та супермаркетів.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес сьогодні виступить із зверненням до нації, і, як очікується, оголосить надзвичайний стан. Серед запланованих заходів – обмеження на пересування людей і транспорту.

Надзвичайний стан також може бути використаний як юридичний інструмент для затримки виборів у Країні Басків та Каталонії.

Нагадаємо, найбільше випадків зараження серед європейських країн зафіксовано в Італії - 12 839, померли від коронавірусу 1016 осіб.

Читайте також: Коронавірус у світі: закриття кордонів та головні рішення урядів. LIVE

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусІспаніяCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
Усі новини...
Реклама: