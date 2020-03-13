В Іспанії понад 4000 інфікованих коронавірусом, готується надзвичайний стан

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П'ятниця, 13 березня 2020, 16:57

В Іспанії підтвердили понад 1200 нових випадків захворювання на коронавірус, загальна кількість інфікованих складає 4209 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Кількість смертельних випадків зросла з 84 до 120 за останню добу. Більше половини інфікованих і смертельних випадків зафіксовано у Мадриді та його передмістях.

Регіональний уряд Мадрида ухвалив рішення про закриття із суботи всі магазинів, крім аптек та супермаркетів.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес сьогодні виступить із зверненням до нації, і, як очікується, оголосить надзвичайний стан. Серед запланованих заходів – обмеження на пересування людей і транспорту.

Надзвичайний стан також може бути використаний як юридичний інструмент для затримки виборів у Країні Басків та Каталонії.

Нагадаємо, найбільше випадків зараження серед європейських країн зафіксовано в Італії - 12 839, померли від коронавірусу 1016 осіб.

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Теми: коронавірус Іспанія Covid-2019


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