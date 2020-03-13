РосЗМІ поширили фейк, що фінський президент дякує РФ за боротьбу з коронавірусом

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П'ятниця, 13 березня 2020, 18:09

Державне інформаційне агентство Росії "РИА Новости" опублікувало новину про те, що "президент Фінляндії Саулі Нііністьо подякував Росії за заходи, які вживає держава в боротьбі з коронавірусом". Насправді президент не дякував Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За повідомленням "РИА Новости", яке передрукувала низка російських ЗМІ, Нііністьо промовив такі слова:

"Приємно усвідомлювати, що Росія робить всі спроби для запобігання поширенню вірусу, зокрема недопущення проникнення вірусу до Фінляндії. На мою думку, Росія серйозно ставиться до цієї проблеми. Спасибі, що вони роблять такі дійсно дієві заходи".

Насправді Нііністьо не дякував Росії, а висловився так:

"Цікаво, звичайно, те, що Росія застерігає від поїздок до Фінляндії. Росіяни, схоже, в певному масштабі також вимірюють температуру пасажирам (потягу) "Алегро". Це, на мою думку, ознака того, що Росія, в усякому разі, прагне серйозно ставитися до ситуації".

Після цього президент почав говорити про ситуацію в Китаї.

Кількість виявлених заражених коронавірусом нового типу в Росії за дві доби зросла майже вдвічі, тепер їх 45 осіб. Про одинадцять нових випадків повідомили в п'ятницю.

Теми: Росія пропаганда


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