На базу з військовими США в Іраку знову здійснили ракетну атаку
14 березня стався ракетний обстріл військової бази під Багдадом, де розміщені військові США й Великої Британії.
Про це заявили іракські чиновники, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Напад на базу Табір Тадж стався лише через кілька днів після подібного інциденту, коли загинули троє військовослужбовців: двоє американців та британець.
Іракський полковник всередині бази повідомив Reuters про щонайменше 10 ракет, які потрапили в базу, розташовану приблизно за 20 кілометрів на північ від столиці Іраку.
Про жертв наразі не повідомляють.
Напад в суботу був незвичним, оскільки стався протягом дня. Попередні напади на військові бази американських військ зазвичай відбувалися протягом ночі.
У п'ятницю США відповіли на ракетну атаку, що відбулася в середу, авіаударами по складах озброєнь, які, за їхніми словами, застосовували члени підтримуваного Іраном шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла".
Однак військові Іраку заявили, що в цих авіаційних ударах загинуло п’ятеро силовиків та цивільний.
Ескалація відносин між Сполученими Штатами та Іраном останніми місяцями здебільшого розгортається на іракській землі.
Табір Таджі - іракська база, де розміщуються співробітники очолюваної США Міжнародної коаліції з підготовки та консультування антитерористичних місій.