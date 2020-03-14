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На базу з військовими США в Іраку знову здійснили ракетну атаку

Субота, 14 березня 2020, 10:34
На базу з військовими США в Іраку знову здійснили ракетну атаку

14 березня стався ракетний обстріл військової бази під Багдадом, де розміщені військові США й Великої Британії. 

Про це заявили іракські чиновники, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Напад на базу Табір Тадж стався лише через кілька днів після подібного інциденту, коли загинули троє військовослужбовців: двоє американців та британець.

Іракський полковник всередині бази повідомив Reuters про щонайменше 10 ракет, які потрапили в базу, розташовану приблизно за 20 кілометрів на північ від столиці Іраку.

Про жертв наразі не повідомляють.

Напад в суботу був незвичним, оскільки стався протягом дня. Попередні напади на військові бази американських військ зазвичай відбувалися протягом ночі.

У п'ятницю США відповіли на ракетну атаку, що відбулася в середу, авіаударами по складах озброєнь, які, за їхніми словами, застосовували члени підтримуваного Іраном шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла".

Однак військові Іраку заявили, що в цих авіаційних ударах загинуло п’ятеро силовиків та цивільний.

Ескалація відносин між Сполученими Штатами та Іраном останніми місяцями здебільшого розгортається на іракській землі.

Табір Таджі - іракська база, де розміщуються співробітники очолюваної США Міжнародної коаліції з підготовки та консультування антитерористичних місій.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІракСША
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