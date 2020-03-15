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Закриття кордону: кому дозволений та заборонений в’їзд в Україну

Неділя, 15 березня 2020, 09:59
Закриття кордону: кому дозволений та заборонений в’їзд в Україну

У МЗС України роз'яснили, для кого діятиме заборона на в'їзд після закриття українського кордону та які категорії іноземних громадян все ще зможуть потрапити в країну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

16 березня 2020 року з 00 годин 00 хвилин до 00 годин 00 хвилин 3 квітня (у ніч з 2 на 3 квітня) припиняється в’їзд на територію України для іноземців та осіб без громадянства. Заборона на в’їзд може бути скасована чи продовжена в залежності від ситуації із поширенням коронавірусу в світі.

Усі громадяни України мають право на перетин державного кордону для повернення на територію України. Станом на зараз Україна не встановлювала обмежень на виїзд. Але інша країна, до якої виїжджає громадянин, може мати обмеження на в’їзд, підкреслили в МЗС.

Але громадянам України слід пам’ятати, що з 17 березня Україна тимчасово закриває міжнародне регулярне пасажирське сполучення. Тобто повернутись літаком буде неможливо. Також у цей час будуть закриті пункти пропуску через державний кордон для залізничного та автобусного сполучення. Що робити громадянам України, які не встигнуть повернутись до 17 березня, можна прочитати за цим посиланням.

Іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, можуть в’їхати на територію України так само, як і громадяни України. 

Також в'їзд дозволено для людей, які є подружжям або дітьми громадян України, працівниками іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей, водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажу.

Крім того, передбачені винятки для певних груп іноземців. Рішення про їх допуск ухвалюватиме МЗС разом з Державною прикордонною службою України. Наприклад, якщо буде необхідно прибуття в Україну лікарів або інших фахівців.

Детальне пояснення МЗС про в’їзд на територію України та консульську допомогу у зв’язку з COVID-19 за цим посиланням.

Слідкуйте за розвитком ситуації: Коронавірус у світі: закриття кордонів та головні рішення урядів. LIVE

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Теми: карантинкоронавірускордон
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