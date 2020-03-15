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Молдова зупиняє авіасполучення з усіма країнами, закриває в’їзд іноземцям

Неділя, 15 березня 2020, 13:54
Молдова зупиняє авіасполучення з усіма країнами, закриває в’їзд іноземцям

З опівночі 17 березня Молдова повністю припиняє авіасполучення з усіма країнами через загрозу поширення коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker, про це заявив прем'єр-міністр Іон Кіку після засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій в охороні здоров'я. 

17 березня Молдова заборонить в'їзд в країну іноземцям через наземні контрольно-пропускні пункти, за винятком тих, хто супроводжує вантажні перевезення, а також дипломатів і громадян, які постійно проживають в Молдові.

Також комісія вирішила з 16 березня закрити в країні всі торгові центри, за винятком продовольчих супермаркетів, аптек і АЗС. Як повідомив Кіку, ці заходи будуть діяти щонайменше до 31 березня.

Будуть закриті всі ресторани і місця громадського харчування. Доставка додому готових страв дозволена. Також будуть закриті всі ринки, незалежно від напрямку їх діяльності.

На засіданні комісії обговорювалося питання про роботу громадського і міжміського транспорту. Як зазначив Кіку, поки комісія не вирішила, як буде працювати транспорт, але протягом дня ухвалить рішення.

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Теми: Молдоваавіакарантинкоронавірус
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