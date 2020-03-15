Глава дипломатії ЄС повідомив Києву про перенесення візиту через пандемію

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Неділя, 15 березня 2020, 15:36

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель офіційно проінформував Київ про те, що через пандемію коронавірусу відклав свій візит в Україну.

Про це пресслужба Європейської служби зовнішніх дій повідомила у неділю, 15 березня, пише "Європейська правда".

Про своє рішення Боррель повідомив у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Він підкреслив, що Україна залишається пріоритетним партнером для Євросоюзу. ЄС буде і надалі рішуче підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність України, а також її зусилля по проведенню реформ", - йдеться в пресрелізі.

"ЄС продовжить рішуче підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України, а також її реформаторські зусилля. ЄС вітає кроки українського керівництва щодо вирішення конфлікту на сході країни та щодо Криму. З огляду на майбутню шосту річницю незаконної анексії Кримського півострова ЄС підтверджує, що не визнає незаконну анексію Криму та Севастополя Росією", - сказано в повідомленні

Теми: коронавірус ЄС карантин


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