Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявляє, що для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 потрібно закрити ТРЦ, лишивши працювати лише аптеки та продуктові магазини, обмежити пересування всередині країни та заборонити збори людей у групах більше 10 осіб.

Джерело: звернення міністра, поширене МОЗ

Пряма мова: "Ми не маємо права чекати масового зараження українців. Маємо діяти негайно, на випередження. Жорстко та без винятків.

Необхідно закривати заклади громадського харчування та ТРЦ, працювати мають лише аптеки та продуктові магазини, необхідно обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб".

"Лікарні мають бути негайно перепрофільовані в інфекційні, з урахуванням ситуації. Опрацьовувати необхідно тільки ургентні випадки. Всі планові заходи скасувати та направити всі ресурси на підготовку до боротьби з інфекцією".

Деталі: Ємець заявив, що "сьогодні загроза, яку несе коронавірус, велика як ніколи".

Він назвав коронавірус ворогом №1 не тільки українського суспільства, але й всього світу та зазначив, що кожна година зволікання "може коштувати сотень, ба навіть тисяч людських життів".

За словами міністра, МОЗ активно збирає найкращих епідеміологів України та включає їх до складу Оперативного штабу, щоб ще швидше реагувати на нові виклики.

Пряма мова: "Закликаю всіх українців не бути легковажними. Це той час, коли необхідно не панікувати, а мобілізуватися, зібрати всі сили та допомогти собі, своїм близьким та своїм співгромадянам. Зараз ще є можливість не допустити жахливої трагедії на території всієї України. Успішний досвід інших країн показав, що самоізоляція – найефективніший спосіб попередження поширення хвороби. Будьте свідомими, бережіть себе та своїх близьких".