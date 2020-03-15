МОЗ і Facebook запускають сервіс інформування про коронавірус

МОЗ і Facebook запускають сервіс миттєвого інформування про коронавірус в Україні.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "У рамках протидії поширенню вірусної інфекції COVID-19 в Україні та з огляду на зростаючу потребу користувачів у коректній та своєчасній інформації Міністерство охорони здоров'я України разом з Facebook запускають розширений доступ до місцевих сповіщень Facebook.

Це дасть можливість швидко отримувати актуальну та достовірну інформацію щодо коронавірусу з офіційних джерел МОЗ України, таких як офіційний вебсайт міністерства moz.gov.ua та сайт із відповідями на основні питання про COVID-19 covid19.com.ua".

Деталі: У МОЗ пояснили, що в стрічці новин соцмережі автоматично буде з'являтися повідомлення від Facebook з посиланням на урядове джерело з достовірною інформацією.

Трохи пізніше з'явиться search modules – сповіщення для тих, хто сам шукає інформацію про коронавірус. Також Facebook підтримуватиме офіційну сторінку МОЗ.

Зазначається, що мова сповіщення буде відповідною до налаштувань профілю користувача.