Українська акторка Голлівуду Куриленко теж злягла з коронавірусом

Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко заразилася коронавірусом.

Джерело: Instagram Куриленко, TabloId

Деталі: 40-річна зірка вже тиждень хворіє.

Пряма мова: "Сиджу вдома в ізоляції після позитивного тесту на коронавірус. Хворію вже майже тиждень. Головні мої симптоми – температура і слабкість.

Будьте обережні і ставтеся до цього серйозно!".

Цьому передувало: В Австралії коронавірус підхопили актори Том Хенкс і Рита Вілсон.

У Канаді на карантині прем'єр Джастін Трюдо, в якого на COVID-19 захворіла дружина.