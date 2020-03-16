Українська акторка Голлівуду Куриленко теж злягла з коронавірусом

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Понеділок, 16 березня 2020, 09:30

Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко заразилася коронавірусом.

Джерело:  Instagram Куриленко, TabloId 

Деталі: 40-річна зірка вже тиждень хворіє.

Пряма мова: "Сиджу вдома в ізоляції після позитивного тесту на коронавірус. Хворію вже майже тиждень. Головні мої симптоми – температура і слабкість.

Будьте обережні і ставтеся до цього серйозно!".

Цьому передувало: В Австралії коронавірус підхопили актори Том Хенкс і Рита Вілсон.

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Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія


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