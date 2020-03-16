Українська акторка Голлівуду Куриленко теж злягла з коронавірусом
Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко заразилася коронавірусом.
Джерело: Instagram Куриленко, TabloId
Деталі: 40-річна зірка вже тиждень хворіє.
Пряма мова: "Сиджу вдома в ізоляції після позитивного тесту на коронавірус. Хворію вже майже тиждень. Головні мої симптоми – температура і слабкість.
Будьте обережні і ставтеся до цього серйозно!".
View this post on Instagram
Locked up at home after having tested positive for Coronavirus. I’ve actually been ill for almost a week now. Fever and fatigue are my main symptoms. Take care of yourself and do take this seriously! Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьёз! #coronavirus #коронавирус
Цьому передувало: В Австралії коронавірус підхопили актори Том Хенкс і Рита Вілсон.
У Канаді на карантині прем'єр Джастін Трюдо, в якого на COVID-19 захворіла дружина.