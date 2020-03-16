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Коронавірус: Грузія повністю закрила кордони для іноземців

Понеділок, 16 березня 2020, 10:55

Грузія на два тижні повністю закриває кордон для іноземних громадян.

Про це заявив речник прем'єр-міністра Грузії Іраклі Чіковані, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Эхо Кавказа.

Рішення набуде чинності 18 березня.

"Прийнято рішення з завтрашнього дня на два тижні обмежити в'їзд в країну всіх іноземних громадян", - заявив Чіковані.

Крім того, міжвідомча рада при уряді Грузії прийняла рішення достроково припинити сезон на грузинських гірськолижних курортах. Це пов'язано з інформацією про зараження громадян Чехії та Словаччини, які відвідували курорт Гудаурі.​

Уряд рекомендував кафе і ресторанам припинити роботу, а громадянам старше 70 років не відвідувати місця скупчення громадян.

За даними МОЗ Грузії, в країні зафіксовано 33 випадки зараження коронавірусом.

"Українська правда" у Threads

Теми: Грузіякоронавірус
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