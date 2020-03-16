Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Іспанії затримали чоловіка, який навмисно кашляв в обличчя поліцейському

Понеділок, 16 березня 2020, 15:12

В іспанській південно-західній провінції Кадіс затримали чоловіка, який навмисне кашляв обличчя поліцейському, а потім напав на правоохоронців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Інцидент стався в муніципалітеті Чиклана-де-ла-Фронтера.

Чоловік у віці близько 30 років був заарештований за ймовірний злочин проти співробітників правоохоронних органів, які контролювали пересування людей відповідно до режиму надзвичайного стану.

Офіцери інструктували пару, коли до них підійшов чоловік, який навмисно почав кашляти одному з офіцерів в обличчя.

Поліцейський спробував відійти від чоловіка, однак той накинувся на нього і його колегу, завдавши обом поранень.

Під час нападу він вигукував образи на адресу поліцейських.

Як повідомлялося, протягом останньої доби в Іспанії новим коронавірусом заразилися більше тисячі громадян, загальна кількість заражень зросла до 9191 випадку.

"Українська правда" у Threads

Теми: Іспанія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Іспанія
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
Зеленський: Вірю, що скоро забезпечимо умови для повернення людей в Україну
Іспанія стала 21-ю країною, яка підтримала членство України в НАТО – Зеленський
Останні новини
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
Усі новини...
Реклама: