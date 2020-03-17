Суд у Нідерландах продовжить слухати справу MH17 за зачиненими дверима через коронавірус

Суд у Нідерландах продовжить слухання стосовно чотирьох підозрюваних у справі збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 за зачиненими дверима через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Суд заявив, що наступне слухання, яке відбудеться 23 березня, буде закрите для преси та родичів постраждалих, а кількість прокурорів та адвокатів, допущених до зали суду, буде обмежена.

Після цього розгляд справи планують продовжити у червні.

Попередні слухання у справі проти трьох росіян та одного українця розпочалися в Амстердамі минулого тижня.

Як повідомлялося, 10 березня у Нідерландах почалися слухання по справі про збитий авіалайнер, при цьому усіх підсудних бойовиків вдалося повідомити про цей суд.

Процес, який ведуть судді Гаазького окружного суду, відбувається у судовому комплексі Схіпхола, що на околиці Амстердама.

У перші дні слухань прокуратура Нідерландів представила нових свідків.