Єврокомісія: обмеження в’їзду для іноземців в ЄС, це не заборона подорожей

Запропоновані Єврокомісією заходи щодо в’їзду іноземців до ЄС є тимчасовими обмеженнями, а не забороною на подорожі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі.

"Щодо термінології, я б не називав заходи, які ми запропонували, забороною на подорожі, ми визначаємо їх як тимчасові обмеження на подорожі", - сказав він.

За його словами, з правової точки зору йдеться про набір національних рішень, саме тому, рекомендації Єврокомісії були опубліковані у вигляді комюніке, в якому лідерів ЄС запрошують до ухвалення цих заходів.

"Комунікація, яку ми затвердили, не стосується товарів, і вона не стосується тільки подорожей. Європейська рада сьогодні обговорить це питання і потім вже він них залежатиме, як вони впроваджуватимуть це на національному рівні", - додав він.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала запровадити 30-денне обмеження на в’їзд іноземців до ЄС із можливістю продовження цього терміну.

З цього правила буде низка винятків. Перш за все, це громадяни, які мають право на проживання в ЄС, а також дипломати, співробітники посольств. Також винятками будуть лікарі, медпрацівники та експерти, які допомагають впоратися із коронавірусом.

Обмеження стосуватимуться не тільки країн ЄС, але і чотирьох асоційованих держав Шенгенської зони.

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