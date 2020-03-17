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Весняну сесію ПАРЄ скасували через коронавірус

Вівторок, 17 березня 2020, 15:09

Весняна пленарна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка була запланована на 20-24 квітня, скасована через спалах коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті ПАРЄ.

"Президент ПАРЄ Рік Дамс консультувався з Бюро Асамблеї перед прийняттям рішення, яке спрямоване на захист безпеки та добробуту членів Асамблеї, гостей та персоналу Асамблеї", - йдеться у заяві.

Скасування враховує обмеження на поїздки та заходи з карантину, вжиті низкою держав-членів Ради Європи, і відповідає рішенням, прийнятим країною перебування Ради Європи, Францією, а також оцінці ризику на основі інформації від Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Раніше Асамблея вирішила перенести всі засідання своїх комітетів до кінця березня.

У ПАРЄ також зазначають, що пізніше можуть розглянути додаткові заходи з метою адаптації  робочого плану на 2020 рік.

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Теми: ПАРЄкоронавірус
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