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В Австрії критична ситуація з українцями, що чекають на рейс, їх пустили у посольство

Вівторок, 17 березня 2020, 15:14

В Австрії низка українців опинилися в критичній ситуації через неможливість дістатися додому, їх пустили на територію посольства України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", розповів посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Люди, які знаходяться поруч з Посольством (автомобілісти, які не добралися до України) стомлені, але нагодовані, з можливістю скористатися туалетом. Доступ на територію я дозволив" - розповів посол на своїй сторінці у Facebook.

За словами Щерби, одну жінку довелося шпиталізувати просто з аеропорту, оскільки в неї розійшлися постопераційні шви.

Слід зазначити, що авіакомпанія Austrian Airlines у вівторок оголосила, що з 19 по 28 березня припиняє всі рейси.

"Ну і найголовніше - чекаємо на інформацію щодо чартерів на європейські столиці. Я розумію, що це питання дуже затягнулося, але впливу на це не маємо. Чартер буде. Коли - поки не відомо" додав посол.

Посол також розповів про підтримку українців Відня, які везуть до посольства спальні мішки та килимки.

Нагадаємо, з 16 березня обмежено пропуск в Україну іноземців. Також було призупинено роботу близько сотні пунктів пропуску, введені обмеження на пропуск через КПВВ в зоні проведення ООС, а також з окупованим Кримом.

Крім того, опівночі 17 березня в Україні тимчасово припинили міжнародне пасажирське залізничне, повітряне та автомобільне (для автобусів) сполучення.

Слідкуйте за останніми оновленнями: Операція "евакуація": як повертають українських туристів з-за кордону в епоху коронавірусу. LIVE

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Теми: Австрія
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