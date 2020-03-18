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Гойдалки весни: Україні прогнозують і туманне тепло, і мокрий сніг

Середа, 18 березня 2020, 08:01

В Україні у середу у західних, північних та центральних областях місцями туман, температура вдень 7-12° тепла.

Джерело: крінформ" із посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 18 березня вночі та вранці у західних, північних та центральних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; у південно-східній частині - північно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 7-12° тепла, у західних областях до 15.

У Києві та області у середу опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У столиці температура вдень 8-10° тепла, на Київщині в вдень 7-12° тепла.

19-20 березня Україні прогнозують без істотних опадів. Вітер західний з переходом на північний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у західних областях, 20 березня в Україні 1-6° тепла; вдень 10-15°, 19 березня у західній, 20 березня у південній частині до 18°.

На Київщині у четвер і п’ятницю суттєві опади не очікуються. Вітер західний з переходом на північний, 5-10 м/с. Температура вночі 19 березня від 2° тепла до 3° морозу, 20 березня 1-6° тепла; вдень 10-15°.

21 березня вночі в західних областях, вдень в Україні, крім південно-східної частини, дощ, на заході країни з мокрим снігом; температура вночі 0-6° тепла, вдень у західних та північних областях 4-9°, на решті території 7-12°.

22 березня на більшій частині території країни мокрий сніг з дощем ( на півдні та південному сході країни переважно дощ); температура вночі 0-5° морозу, у південній та східній частині 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла, на заході та півночі країни від 1° морозу до 4° тепла.

У столичному регіоні в суботу вночі без опадів, вдень дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°. У неділю – мокрий сніг із дощем; температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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