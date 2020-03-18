Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ryanair скасовує більшість рейсів з 24 березня

Середа, 18 березня 2020, 16:47

У зв’язку з пандемією коронавірусу, "Ryanair" планує скасувати більшість своїх рейсів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

Протягом 18-24 березня кількість рейсів скоротять більш ніж на 80%. Зберегти планують "дуже невелику кількість рейсів для збереження життєво важливого сполучення, переважно між Британією та Ірландією".

"Усі клієнти, яких торкнеться це рішення, отримають листа електронною поштою, у якому їм запропонують можливі варіанти", - повідомили у компанії.

У заяві зазначають, що компанія продовжить тісну співпрацю з міністерствами закордонних справ усіх країн ЄС для організації повернення на батьківщину їхніх громадян.

За словами виконавчого директора компанії Майкла О’Лірі, "Ryanair" може протриматися тривалий час, навіть якщо не здійснюватиме рейси.

Як повідомлялося раніше, протягом минулого тижня низка європейських країн повністю або частково закрили авіасполучення для протидії поширенню коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: авіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
авіа
Угорська авіакомпанія примусово зняла з рейсу українського ветерана з ампутованою ногою
КНДР заявила про порушення літаками-розвідниками США її повітряного простіру
Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували, коли почнеться навчання українців на F-16
Останні новини
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі від атаки 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зруйновано склади
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
Усі новини...
Реклама: