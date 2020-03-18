Ryanair скасовує більшість рейсів з 24 березня

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Середа, 18 березня 2020, 17:47

У зв’язку з пандемією коронавірусу, "Ryanair" планує скасувати більшість своїх рейсів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

Протягом 18-24 березня кількість рейсів скоротять більш ніж на 80%. Зберегти планують "дуже невелику кількість рейсів для збереження життєво важливого сполучення, переважно між Британією та Ірландією".

"Усі клієнти, яких торкнеться це рішення, отримають листа електронною поштою, у якому їм запропонують можливі варіанти", - повідомили у компанії.

У заяві зазначають, що компанія продовжить тісну співпрацю з міністерствами закордонних справ усіх країн ЄС для організації повернення на батьківщину їхніх громадян.

За словами виконавчого директора компанії Майкла О’Лірі, "Ryanair" може протриматися тривалий час, навіть якщо не здійснюватиме рейси.

Як повідомлялося раніше, протягом минулого тижня низка європейських країн повністю або частково закрили авіасполучення для протидії поширенню коронавірусу.

Теми: авіа


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