Швейцарія через пандемію переносить референдум щодо свободи пересування з ЄС

У зв’язку з пандемією коронавірусу, Швейцарія переносить референдум щодо скасування угоди з ЄС, яка гарантує вільне пересування громадян між Швейцарією та країнами-членами ЄС. Він мав відбутися 17 травня.



Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Ініціативу щодо припинення угоди висунула на референдум права Швейцарська народна партія. Через можливі наслідки, її називали "моментом Брекзиту" для Швейцарії.

Швейцарський уряд закликав виборців голосувати "проти", попереджаючи, що у разі її схвалення ініціативи Швейцарія може втратити привілейований доступ до єдиного ринку ЄС, який є основою швейцарської економіки, орієнтованої на експорт.

Прийняття ініціативи також може призвести до того, що нейтральна Швейцарія, яка не є членом ЄС, може вийти з Шенгенської зони і Дублінської угоди про надання притулку.

Станом на 18 березня, у Швейцарії підтверджено 2650 випадків захворювання на коронавірус, 19 людей померли.



За словами керівника відділу інфекційних захворювань швейцарського Федерального управління охорони здоров'я Даніеля Коха, швейцарську систему охорони здоров’я може чекати колапс до кінця місяця, якщо новий коронавірус продовжить поширюватися поточними темпами.

Для надання допомоги цивільній владі та медичному персоналу Швейцарія мобілізувала до 8000 військових.



Нагадаємо, у зв'язку з пандемією вже низка країн скасували вибори та референдуми. Зокрема, у Сербії скасували парламентські вибори, у Франції - місцеві вибори, у Великій Британії - місцеві вибори в Англії, в Італії та Вірменії - референдуми.