В Італії сумний рекорд: за добу від коронавірусу померли 475 людей

Кількість загиблих від коронавірусу в Італії за останні 24 години збільшилося на рекордні 475 осіб.

Такі дані надало Агентство цивільного захисту Італії, повідомляє "Європейська правда".

Таким чином кількість смертей за минулу добу зросла на 19%, що є найбільшим "стрибком" з моменту початку епідемії в країні минулого місяця. У вівторок кількість загиблих за останню добу склала 345.

Враховуючи ці дані, загальна кількість смертей у країні від коронавірусу сягнула майже трьох тисяч - загиблих вже 2978.

Станом на середу в Італії є 28 710 пацієнтів з коронавірусом - на 2 648 випадки більше, ніж було у вівторок.

14 363 пацієнтів госпіталізовані з симптомами, 2257 в реанімації.

Загальна кількість інфікованих - включаючи жертв та тих, хто вилікувався - сягнула 35 713. При цьому відсутні дані з Кампанії.

Водночас за останню добу вилікувались 1084 людини.

Це дійсно важлива кількість, це на 37% більше, ніж вчора", - цитує главу агенції Анджело Борреллі агентство Ansa. В цілому від коронавірусу в Італії вилікувались 4025 особи.