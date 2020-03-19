Український "Руслан" доправить з Китаю до Чехії маски і тести на коронавірус

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Четвер, 19 березня 2020, 11:09

Український транспортний літак Антонов Ан-124 "Руслан" доставить з Китаю до Чехії вантаж медичного обладнання і тести на коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомлення на Facebook-сторінці Збройних сил Чехії.

У середу "Руслан" вилетів з Гостомеля до китайського міста Шеньчжень. До Чехії він має привезти 2 мільйони респіраторів N95, 5 мільйонів масок, 80 000 захисних окулярів, 120 000 захисних костюмів і 50 000 тестів.

Загалом вантаж складається із 134 палет вагою 106 337 кілограмів.

Нагадаємо, уряд Чехії схвалив заборону для громадян з’являтися на вулиці без захисної маски чи респіратора – заборона почала діяти опівночі в ніч на четвер.

У Чехії діє надзвичайний стан і загальнонаціональний карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу. Навчальні заклади, ресторани і магазини, за винятком тих, що продають товари першої необхідності, закриті.

Людям дозволяється тільки ходити на роботу, до лікаря і за покупками. Прогулянки можливі, але тільки за умови відсутності скупчень людей.

Станом на ранок четверга у Чехії зафіксовано 572 випадки захворювання на коронавірус.

Теми: коронавірус Чехія


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