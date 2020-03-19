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Єврокомісія створює стратегічний резерв медичного обладнання для країн ЄС

Четвер, 19 березня 2020, 12:54

Європейська комісія анонсувала створення стратегічного складу-резерву медичного обладнання rescEU stockpile для допомоги країнам ЄС у боротьбі з коронавірусом.

Про це йдеться у документі Європейської комісії, який є у розпорядженні "Європейської правди".

Мова йде про таке обладнання, як апарати для штучної вентиляції легень, засоби особистого захисту, зокрема, маски багаторазового використання, ліки та вакцини, обладнання та засоби для лабораторій.

Склад-резерв планують розмістити на території однієї з країн-членів. Вона буде відповідальною за закупівлю обладнання. Проєкт є складовою Механізму цивільного захисту ЄС.

"Створюючи перший спільний європейський резерв медичного обладнання, ми продемонструємо солідарність ЄС у реальних діях. Від цього виграють усі країни-члени та усі наші громадяни. Допомагати одне одному – це єдиний можливий шлях", - зазначила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Цей проєкт допоможе забезпечити швидкі поставки обладнання, необхідного для боротьби з коронавірусом. Воно буде використане для підтримки країн-членів, які зіткнулися з нестачею обладнання для лікування інфікованих пацієнтів, для захисту медиків… Наш план – діяти негайно", - додав Янез Ленарчич, європейський комісар з управління кризовими ситуаціями.

Впровадження рішення розпочинається з 20 березня. Починаючи з цієї дати, країни ЄС, які хочуть розмістити склад-резерв на своїй території, можуть подавати заявки на прямий грант від Європейської комісії. Він покриватиме 90% вартості проєкту, ще 10% коштів має вкласти сама країна.

Розподіл обладнання здійснюватиме Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації, визначаючи потреби кожної з країн.

Початковий бюджет проєкту складає 50 мільйонів євро.

Також у рамках Спільної угоди щодо закупівель країни-члени закуповують засоби особистого захисту, апарати для штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для тестів на коронавірус.  

Як повідомлялося раніше, у Німеччині кількість інфікованих коронавірусом зросла до 11 тисяч. В Італії, яка залишається епіцентром пандемії у Європі, кількість інфікованих наближається до 29 тисяч

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄврокомісіяЄСмедицина
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