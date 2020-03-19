МАУ здійснить 10 рейсів для повернення українців з-за кордону

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Четвер, 19 березня 2020, 18:44

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 20 та 21 березня виконає 10 рейсів, якими українці зможуть повернутися з-за кордону.

Джерело: МАУ в Facebook.

Дослівно: "На нашому сайті з'явилась спеціальна сторінка "Повертайся додому", на якій ми будемо постійно оновлювати розклад спеціальних рейсів, щоб ви та ваші близькі мали можливість придбати квитки та повернутись додому".

Деталі: 20 березня МАУ виконає рейси до Києва з Амстердама, Брюсселя, Дубаї, Парижа, Тель-Авіва, Відня, Франкфурта, Ларнаки.

21 березня заплановано ще 2 рейси – з Лондона та Берліна.

При цьому, вартість квитків на рейси до Києва становить приблизно від  5,5 до 10 тисяч гривень.

Що було раніше: міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що міністерство інфраструктури пропонує виділити з резервного фонду державного бюджету 4,16 мільйона доларів для евакуації 35,5 тисяч українців 175-ми нерегулярними авіарейсами. 

Нагадуємо:

  • З 17 березня Україна зупинила міжнародне пасажирське сполучення, зокрема, авіарейси, залізничне та пасажирське автобусне сполучення.
  • Обмеження на кордоні України будуть діяти до 3 квітня 2020 року, якщо через ситуацію із поширенням захворюваності на пандемічний вірус не буде прийняте інше рішення.
  • Що робити громадянам України, які не встигли повернутись до 17 березня, можна прочитати за цим посиланням.

Слідкуйте за останніми оновленнями: Операція "евакуація": як повертають українських туристів з-за кордону в епоху коронавірусу. LIVE

Теми: українці коронавірус карантин


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