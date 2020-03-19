МАУ здійснить 10 рейсів для повернення українців з-за кордону
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 20 та 21 березня виконає 10 рейсів, якими українці зможуть повернутися з-за кордону.
Джерело: МАУ в Facebook.
Дослівно: "На нашому сайті з'явилась спеціальна сторінка "Повертайся додому", на якій ми будемо постійно оновлювати розклад спеціальних рейсів, щоб ви та ваші близькі мали можливість придбати квитки та повернутись додому".
Деталі: 20 березня МАУ виконає рейси до Києва з Амстердама, Брюсселя, Дубаї, Парижа, Тель-Авіва, Відня, Франкфурта, Ларнаки.
21 березня заплановано ще 2 рейси – з Лондона та Берліна.
При цьому вартість квитків на рейси до Києва становить приблизно від 5,5 до 10 тисяч гривень.
Що було раніше: міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що міністерство інфраструктури пропонує виділити з резервного фонду державного бюджету 4,16 мільйона доларів для евакуації 35,5 тисяч українців 175-ми нерегулярними авіарейсами.
Нагадуємо:
- З 17 березня Україна зупинила міжнародне пасажирське сполучення, зокрема, авіарейси, залізничне та пасажирське автобусне сполучення.
- Обмеження на кордоні України будуть діяти до 3 квітня 2020 року, якщо через ситуацію із поширенням захворюваності на пандемічний вірус не буде прийняте інше рішення.
- Що робити громадянам України, які не встигли повернутись до 17 березня, можна прочитати за цим посиланням.
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