Декларацію з сімейними лікарями уклали 29 мільйонів українців — Скалецька 

Станом на 1 березня 2020 року декларацію з сімейними лікарями уклали 29 мільйонів українців.

Джерело: міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька

Пряма мова: "Сьогодні 1 березня, а це означає, що вже через місяць почнеться наступний крок змін в системі надання медичної допомоги. Запрацює Програма медичних гарантій. Маючи направлення сімейного лікаря, можна буде отримувати оплачену державою амбулаторну і стаціонарну медичну допомогу, хірургічне втручання, пройти обстеження, зробити вакцинацію, аналізи, діагностику, отримати ліки. На сьогодні вже 29 мільйонів українців уклали декларацію з сімейним лікарем. Звертаюся до тих, хто цього ще не зробив – обрати свого сімейного лікаря.

Це той, хто має дати пораду як вести здоровий спосіб життя, як розібратися в календарі щеплень, як краще запобігати поширенню тих чи інших захворювань, особливо в період підвищення епідемічного порогу грипу, як розібратися в симптомах тих чи інших захворювань. Тобто, сімейний лікар буде порадником і підтримкою для того, щоб ви були здорові та менше хворіли".

Нагадаємо: