Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька ввійшла в зону обсервації на території медичного центру "Нові Санжари", де перебувають громадяни України та іноземці, яких евакуювали з Китаю через спалах коронавірусу.

Джерело: Facebook-сторінка Скалецької

Дослівно: "Отже, я нарешті знаходжусь у приміщенні, в якому проведу найближчі два тижні.

Сьогодні ми узгодили умови мого перебування і мене запустили в зону обсервації. Спілкуюсь з епікажем.

На даний час всі, хто перебувають тут, почуваються добре. Людей регулярно обстежують, ознак ГРВІ не виявлено. Харчування тричі на день, його забезпечує кейтерингова кампанія".

Деталі: За словами міністра, у медцентрі їй виділили окреме робоче приміщення через необхідність працювати і проводити постійні наради скайпом і телефоном.

Що було раніше: 20 лютого 45 українців та 27 іноземців поселили на 14-денну обсервацію у медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині.

Людей поселили у кімнати по двох з окремою каналізаційною системою і водопостачанням.

Мешканці Нових Санжар протестували проти завезення евакуйованих: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутичку з поліцейськими.

Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр.

Скалецька після протестів жителів Нових Санжар вирішила пожити з евакуйованими в обсервації.

Місцева влада просила, аби евакуйованих із Китаю не залишали на обсервацію у медзакладі на території селища.

Президент Володимир Зеленський закликав суспільство не панікувати через евакуйованих із китайського міста Ухань та проявити людяність.

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