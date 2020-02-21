Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Скалецька ввійшла в зону обсервації

П'ятниця, 21 лютого 2020, 14:14
Скалецька ввійшла в зону обсервації

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька ввійшла в зону обсервації на території медичного центру "Нові Санжари", де перебувають громадяни України та іноземці, яких евакуювали з Китаю через спалах коронавірусу. 

Джерело: Facebook-сторінка Скалецької

Дослівно: "Отже, я нарешті знаходжусь у приміщенні, в якому проведу найближчі два тижні.

Сьогодні ми узгодили умови мого перебування і мене запустили в зону обсервації. Спілкуюсь з епікажем.

На даний час всі, хто перебувають тут, почуваються добре. Людей регулярно обстежують, ознак ГРВІ не виявлено. Харчування тричі на день, його забезпечує кейтерингова кампанія".

Деталі: За словами міністра, у медцентрі їй виділили окреме робоче приміщення через необхідність працювати і проводити постійні наради скайпом і телефоном.

 

Що було раніше: 20 лютого 45 українців та 27 іноземців поселили на 14-денну обсервацію у медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині.

Людей поселили у кімнати по двох з окремою каналізаційною системою і водопостачанням. 

Мешканці Нових Санжар протестували проти завезення евакуйованих: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутичку з поліцейськими.

Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр.

Скалецька після протестів жителів Нових Санжар вирішила пожити з евакуйованими в обсервації.

Місцева влада просила, аби евакуйованих із Китаю не залишали на обсервацію у медзакладі на території селища.

Президент Володимир Зеленський закликав суспільство не панікувати через евакуйованих із китайського міста Ухань та проявити людяність.

Нагадаємо:

  • Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактами масових заворушень і насильства щодо правоохоронця. Під час сутичок із мітингувальниками правоохоронці затримали 24 особи. У сутичках з протестувальниками постраждали 9 правоохоронців.  
  • Станом на 21 лютого 23 затриманих - відпустили, 5 правоохоронців знаходяться у лікарні, ще 4-х відпустили додому. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СкалецькакоронавірусCovid-2019Полтавська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Скалецька
Зеленський зізнався, що це він відправив Скалецьку в обсервацію
Термін обсервації в Нових Санжарах закінчується – евакуйовані вже на валізах
Президент подякував Скалецькій за сміливість у Нових Санжарах, але цього мало
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: