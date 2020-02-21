Скалецька ввійшла в зону обсервації
Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька ввійшла в зону обсервації на території медичного центру "Нові Санжари", де перебувають громадяни України та іноземці, яких евакуювали з Китаю через спалах коронавірусу.
Джерело: Facebook-сторінка Скалецької
Дослівно: "Отже, я нарешті знаходжусь у приміщенні, в якому проведу найближчі два тижні.
Сьогодні ми узгодили умови мого перебування і мене запустили в зону обсервації. Спілкуюсь з епікажем.
На даний час всі, хто перебувають тут, почуваються добре. Людей регулярно обстежують, ознак ГРВІ не виявлено. Харчування тричі на день, його забезпечує кейтерингова кампанія".
Деталі: За словами міністра, у медцентрі їй виділили окреме робоче приміщення через необхідність працювати і проводити постійні наради скайпом і телефоном.
Що було раніше: 20 лютого 45 українців та 27 іноземців поселили на 14-денну обсервацію у медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
Людей поселили у кімнати по двох з окремою каналізаційною системою і водопостачанням.
Мешканці Нових Санжар протестували проти завезення евакуйованих: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутичку з поліцейськими.
Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр.
Скалецька після протестів жителів Нових Санжар вирішила пожити з евакуйованими в обсервації.
Місцева влада просила, аби евакуйованих із Китаю не залишали на обсервацію у медзакладі на території селища.
Президент Володимир Зеленський закликав суспільство не панікувати через евакуйованих із китайського міста Ухань та проявити людяність.
Нагадаємо:
- Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактами масових заворушень і насильства щодо правоохоронця. Під час сутичок із мітингувальниками правоохоронці затримали 24 особи. У сутичках з протестувальниками постраждали 9 правоохоронців.
- Станом на 21 лютого 23 затриманих - відпустили, 5 правоохоронців знаходяться у лікарні, ще 4-х відпустили додому.