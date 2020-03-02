У Китаї покращилась якість повітря — NASA

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Понеділок, 2 березня 2020, 01:29

Супутники NASA і Європейського космічного агентства зафіксували помітне зниження рівня забруднення повітря у Китаї в лютому.

Джерело: NASA 

Деталі: Перше фото показує щільність концентрації діоксиду азоту (NO2) в атмосфері з 1 по 20 січня, перед тим як влада Китаю почала впроваджувати карантинні заходи, а друге — з 10 по 25 лютого, коли обмеження вже запровадили.

 
 

Зниженню рівня забруднення, ймовірно, сприяло зупинка виробництво на багатьох заводах країни. Дослідник якості повітря в Центрі космічних польотів NASA Фей Лю зауважив, що забруднення повітря має тенденцію зменшуватися у період свят, оскільки багато підприємств закриваються. Проте, дослідники вважають, що це зниження - більше, ніж просто сезонний прояв або пов'язаний з погодою ефект.

Пряма мова: "Це перший раз, коли я побачив такий різкий спад на такій великій території. У цьому році темпи зниження більш значні, ніж в минулі роки, і тривають довше".

Передісторія:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня минулого року. В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
  • Станом на 27 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. 

Микола Донєв, УП
Теми: коронавірус Китай


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