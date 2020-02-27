Тести персоналу обсервації у Нових Санжарах стануть відомі у п’ятницю

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Четвер, 27 лютого 2020, 10:06

У 48 українців, евакуйованих із Китаю, не виявили ознак коронавірусу, а результати тестування персоналу, який обслуговує санаторій у Нових Санжарах, будуть відомі 28 лютого.

Джерело: повідомлення Міністерства охорони здоров’я від ранку 27 лютого

Дослівно: "Вчора стали відомі перші результати тестування людей в обсервації у Нових Санжарах на новий коронавірус. Результати усіх 48 тестів — негативні. Результати тестування персоналу, який обслуговує санаторій у Нових Санжарах, стануть відомі в п’ятницю".

Деталі: 24 лютого розпочався скринінг температури у людей, які в’їжджають на територію країни. Наразі контроль температури здійснюється в аеропортах, а також у визначених пунктах пропуску на західному кордоні країни. На цих пунктах працюють епідеміологи, бригади екстреної допомоги.

Львівська, Чернівецька та Закарпатські області, до яких прибуває найбільше людей з Італії,  найближчим часом першими отримають тест-системи для виявлення нового коронавірусу, а фахівці пройдуть відповідне навчання.

Наразі, в Україні є близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисячі лікарів-інфекціоністів, 5 тисяч медичного персоналу, який працює в інфекційних лікарнях.

Станом на 27 лютого 2020 року у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них  2 801 - летальні. Одужало вже 32 897 осіб.

На території Європи зареєстровано 478 випадків захворювання COVID-19 у 17 країнах   (Італія - 400, Німеччина - 21, Франція - 17, Іспанія - 12, Великобританія - 9, Хорватія - 3, Австрія - 2, Росія - 2,  Фінляндія - 2, Швеція - 2, Ізраїль - 2, Швейцарія, Греція, Грузія, Норвегія, Північна Македонія та Бельгія - по одному випадку).

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

Теми: коронавірус Covid-2019 МОЗ


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