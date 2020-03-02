Коронавірус: в Севастополі жінка втекла з-під карантину

Жінка, яка покинула інфекційну лікарню Севастополя, де вона перебувала на карантині для обстеження на COVID-19, оголошена в розшук.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: У пацієнтки не було лабораторного підтвердження захворювання на коронавірус, вона "повинна була пройти весь комплекс заходів і провести необхідну кількість лабораторних досліджень".

На тлі цього в окупаційному уряді обговорюють посилення відповідальності за порушення карантину.

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