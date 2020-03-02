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Коронавірус: в Севастополі жінка втекла з-під карантину

Понеділок, 2 березня 2020, 03:29
Коронавірус: в Севастополі жінка втекла з-під карантину

Жінка, яка покинула інфекційну лікарню Севастополя, де вона перебувала на карантині для обстеження на COVID-19, оголошена в розшук.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: У пацієнтки не було лабораторного підтвердження захворювання на коронавірус, вона "повинна була пройти весь комплекс заходів і провести необхідну кількість лабораторних досліджень".

На тлі цього в окупаційному уряді обговорюють посилення відповідальності за порушення карантину.

Нагадаємо:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня минулого року. В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
  • Станом на 27 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. 

Теми: коронавірусКрим
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