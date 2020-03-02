Коронавірус: в Севастополі жінка втекла з-під карантину
Жінка, яка покинула інфекційну лікарню Севастополя, де вона перебувала на карантині для обстеження на COVID-19, оголошена в розшук.
Джерело: російський "Інтерфакс"
Деталі: У пацієнтки не було лабораторного підтвердження захворювання на коронавірус, вона "повинна була пройти весь комплекс заходів і провести необхідну кількість лабораторних досліджень".
На тлі цього в окупаційному уряді обговорюють посилення відповідальності за порушення карантину.
Нагадаємо:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня минулого року. В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
- Станом на 27 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.