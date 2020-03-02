Американський мільярдер вибув з передвиборчих перегонів в США

Американський мільярдер, кандидат від демократів Том Стаєр припинив свою передвиборчу кампанію.

Джерело: Голос Америки

Деталі: Стаєр інвестував мільйони доларів у передвиборчу рекламу в Південній Кароліні. Втім у суботу на внутрішньопартійних виборах, за попередніми даними, його підтримали лише 11,3% виборців.

Пряма мова: "Ми живемо в країні, де глибока економічна несправедливість, де багаті люди отримують вигоду за рахунок усіх інших. Я не входив у ці передвиборчі перегони, щоб просто отримати голоси. Я вів цю кампанію, щоб говорити про речі, які мене хвилювали найбільше".

Нагадаємо:

Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада.

Рейтинг довіри до президента США Дональда Трампа зараз найвищий за весь час його президентства.

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