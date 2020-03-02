Формування Російської Федерації 11 разів відкривали вогонь — ООС

01 березня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли наших позицій.

Дослівно: "Вчора, 01 березня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, п’ять військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення та ще два чоловіка отримали бойове ураження.

З початком цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем та стрілецької зброї вели вогонь по захисникам населеного пункту Мар’їнка, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

За поточну добу втрат немає".