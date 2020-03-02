Насичений тиждень Ради: земля, питання Кабміну, звіт правоохоронців

Верховна Рада по обіді у середу, 4 березня, планує провести позачергове засідання, на якому депутати розглянуть питання Кабінету міністрів і заслухають керівників правоохоронних органів.

Джерело: голова Верховної Ради Дмитро Разумков на початку погоджувальної ради парламенту

Пряма мова: "Цей тиждень буде насичений подіями. З одного боку, ми будемо знаходитися в розгляді законопроєкту №2178-10 – так звана земельна реформа. І паралельно з цим на середу, на 4 березня, президент звернувся до Верховної Ради з проханням скликати позачергове засідання".

Деталі: У переліку питань – проєкт закону про схвалення рішення президента щодо допуску підрозділів Збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Це і проєкт про внесення змін до розділу IV прикінцевих та перехідних положень закону "Про національну безпеку України" (№3015) щодо набрання чинності положення стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу і окремих родів військ. Це відтермінування розподілу функціональних обов’язків між головнокомандувачем ЗСУ та начальником Генштабу ЗСУ.

Третє питання – це ратифікація рамкового договору між урядами України та Франції щодо посилення морської безпеки та охорони України (№0025).

Останній із законопроєктів – друге читання законопроєкту №2500 про внесення змін до законодавчих актів у зв’язку з ухваленням закону про запобігання корупції.

Пряма мова: "І ще два питання – порядок розгляду їх будемо визначати трошки пізніше: питання про Кабінет міністрів і питання про діяльність Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Офісу генпрокурора у сфері подолання корупції та зміцнення правопорядку.

Порядок денний достатньо насичений, я думаю, що ми на це витратимо 3-4 години… Пропоную в цю середу скасувати засідання комітетів, щоб люди могли відпочити між 2-ю та 4-ю і підготуватися до позачергового засідання, ознайомитися з матеріалами...

Хотів би попросити голову комітету з питань правоохоронної діяльності зв’язатися з представниками правоохоронних та антикорупційних органів, щоб була надана інформація до звіту – щоб вона була роздана депутатам напередодні розгляду на позачерговому засіданні, щоб не лише сприймати інформацію на слух, а й бачити цифри та показники очима".

Деталі: Планується виступ кожного з очільників правоохоронних відомств по 5 хвилин – і по два запитання від кожної фракції та групи і три запитання від народних депутатів. Разумков сподівається встигнути все це за годину.

Інші подробиці: Спікер додав, що запроваджується нова традиція несення почесної варти Національної гвардії біля будівлі Верховної Ради. За його словами, це і шана загиблим під парламентом у 2015 році нацгвардійцям, і урок тим, хто не бачить за своїми амбіціями інших.