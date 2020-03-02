Реальної зими в Києві так і не сталося – була осінь, а потім весна

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Понеділок, 2 березня 2020, 11:25

Вперше за 140 років спостережень у столиці метеорологічна зима так і не настала, а вже 10 лютого розпочалась метеорологічна весна.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: "Цьогорічний лютий посів четверту позицію серед найтепліших з 1881 року. За даними спостережень метеостанції середньомісячна температура лютого у Києві становила +2,5°С, що на 6,7°С вище кліматичної норми.

За даними метеорологів, найхолодніше було 8 лютого, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 8,4°С, а найтепліше – 2 числа, коли максимальна температура піднялась після полудня до +10,7 градусів.

Водночас опадів у Києві за місяць випало 46 мм, що співпало з кліматичною нормою.

Що передувало: Метеорологи назвали причину аномально теплої зими.

Українська правда
Теми: погода


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