Вперше за 140 років спостережень у столиці метеорологічна зима так і не настала, а вже 10 лютого розпочалась метеорологічна весна.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: "Цьогорічний лютий посів четверту позицію серед найтепліших з 1881 року. За даними спостережень метеостанції середньомісячна температура лютого у Києві становила +2,5°С, що на 6,7°С вище кліматичної норми.

За даними метеорологів, найхолодніше було 8 лютого, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 8,4°С, а найтепліше – 2 числа, коли максимальна температура піднялась після полудня до +10,7 градусів.

Водночас опадів у Києві за місяць випало 46 мм, що співпало з кліматичною нормою.

Що передувало: Метеорологи назвали причину аномально теплої зими.