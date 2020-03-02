В Україні 4 осіб перевіряють на коронавірус

Станом на 2 березня в України перевіряють на наявність коронавірусної інфекції 4-х осіб: трьох іноземців, та людини, яка повернулася з Італії.

Джерело: брифінг головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка 2 березня

Пряма мова: "Вчора завершилося тестування трьох зразків на коронавірусну інфекцію З Івано-Франківської області, Кропивницького та міста Київ, у пасажирки, яку було виявлено в аеропорту. Всі ці три дослідження показали негативні результати, це свідчить, що у цих людей немає коронавірусної інфекції.

На даний момент проведено уже 8 тестів на коронавірус, усі вони були негативні.

Зараз у лабораторії, з сьогоднішнього дня, розпочато дослідження ще на 4 підозри: 3 з них із Києва, 1 із Чернівецькій області.

У Києві ця підозра зафіксована у іноземців, які перебували на території України і звернулися за медичною допомогою, у Чернівцях це людина, яка повернулася з Італії".

Деталі: Станом на понеділок, 2 березня, в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус.

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