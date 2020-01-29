Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Новий коронавірус з Китаю продовжує бити рекорди популярності у стрічках новин світу.

Наразі в Китаї вже зафіксовано 9 776 випадків захворювання. Кількість смертей дійшла до 213.

Через три тижні після першого випадку влада Китаю ізолювала 13 міст, де проживає приблизно 41 млн людей. Поодинокі прояви захворювання виявили у країнах Європи та сусідніх до Китаю державах.

Проте швидше за вірус розповсюджується паніка. У соцмережах гуляють фейкові дописи про загиблих – нібито їх більше 100 тисяч і хворі помирають просто на вулицях китайських міст.

В Україні зараз немає жодного зафіксованого випадку китайського вірусу 2019-nCoV, але люди вже бояться забирати посилки з AliExpress, у Viber-групах застерігають не купувати банани – нібито вони є переносниками захворювання, а на OLX продають вакцину від вірусу, якої насправді ще немає ніде в світі.

Але якщо хвороба таки дійде до нас, доведеться в екстреному порядку вирішувати навалу питань, як-от наявність необхідної кількості лікарень, фахівців та спеціального обладнання.

Про те, що в України вже є певні проблеми з розробкою плану захисту від можливої атаки коронавірусу, свідчить рейтинг Global Health Security Index, який визначає готовність країн до можливих епідемій та пандемій. Україна у ньому знаходиться на 94 позиції зі 195 країн, поряд з Домініканською Республікою, Зімбабве, Нігерією й Іраном.

Як Україна готується до можливої появи китайського коронавірусу, "Українська правда" розбиралася разом з лікарями: інфекціоністами, імунологами, вірусологами та епідеміологами.

1. Симптоми. Чи можна відрізнити новий коронавірус від грипу та ГРВІ

Більшість хворих на новий коронавірус спочатку відчули лихоманку, кашель, ускладнене дихання. Проте у деяких хворих першими симптомами були діарея, нудота та розлади шлунку.

Легкі випадки нагадують грип або застуду. На останніх стадіях хвороба викликає ураження легень і пневмонію.

Симптоми коронавірусу можуть з'явитися найраніше через 2 дні після зараження, найпізніше – через 14.

Тобто хворий може два тижні бути заражений, але не підозрювати про свою хворобу.

Найнебезпечніше в цьому те, що попри відсутність симптомів на перших стадіях захворювання, людина вже є заразною для оточуючих.

З'ясувати лише за симптомами, захворіла людина на ГРВІ чи саме на новий тип коронавірусу – неможливо, підкреслює вірусолог, керівник проєкту класифікації вірусного різноманіття "V-table" Вікторія Новіцька.

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2. Хто в зоні ризику

Більшість померлих від вірусу – люди літнього віку. У багатьох з них були супутні захворювання, як-то цироз печінки, гіпертонія, цукровий діабет чи хвороба Паркінсона.

Експерти вважають, що найбільшу загрозу хвороба становить для людей зі слабким імунітетом, проте вже були зафіксовані випадки смерті серед молодих людей без хронічних захворювань.

3. Як захиститися? Чи допоможе маска в метро, антисептик для рук та противірусні?

Медичні маски надають певний рівень захисту, стверджує Вікторія Новіцька. Але варто пам'ятати, що вони є одноразовими й діють лише протягом кількох годин, після цього мають бути замінені на нові.

"Знімати чи міняти маску можна лише після зняття верхнього одягу і ретельного миття рук", – пояснює вона.

Проте маска не є гарантованим захистом для здорової людини, якщо вона хоче вберегти себе від вірусу.

Найдієвіша профілактика зараження – це уникнення великих скупчень людей, оскільки вірус передається повітряно-крапельним шляхом.

Також важливо ретельно мити руки.

"Для цього краще використовувати мило та воду, а не антисептик. Забезпечити повноцінну обробку всієї поверхні рук і зон під нігтями санітайзером механічно майже неможливо", – пояснює Новіцька.

Важливо знати, що лікування нового захворювання противірусними препаратами – абсолютно неефективне, запевняє вірусолог.

Вони жодним чином не впливають на активність вірусу та перебіг захворювання. Так само не допоможе захиститися від хвороби часник та мед.

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4. Чи є в Україні необхідне обладнання для діагностики

Наразі тест-систем для виявлення китайського коронавірусу, які можна вільно закупити, не існує, пояснює дитячий інфекціоніст Федір Лапій.

Його діагностування відбувається методом виключення. Спочатку пацієнта перевірять на грип, для цього можна навіть застосовувати експрес-тексти, які продаються в аптеці.

Якщо виявиться, що наявні симптоми викликав не грип, хворого перевіряють на інші віруси, в тому числі вже відомі коронавіруси, які циркулюють в Україні.

Якщо й тут збігів не знайдуть, тоді можна підозрювати, що людина хвора на новий коронавірус. Особливо це стосується випадків, коли пацієнт відвідував країни, де розповсюджена хвороба.

Якщо в Україні буде хворий з підозрами на новий вірус, то від нього буде відібрано матеріал для лабораторного дослідження, пояснює Оксана Кошалко.

Зразок буде відправлено до лабораторії ВООЗ у Лондоні, яка має специфічні тест-системи на визначення нового коронавірусу

Виконуючий обов'язки генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін каже, що найближчими тижнями в Україні очікуються поставки схожих тест-систем.

Він додає, що лікарі мають отримати так званий чек-ліст для людей, які мають підозру на новий коронавірус.

Крім того, для діагностики хвороби при прильоті туристів в Україну в аеропорту "Бориспіль" працюють фахівці з інфрачервоними термометрами. Мандрівників із підвищеною температурою та симптомами захворювання направлять на подальше обстеження.

Проте, Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що, як показали попередні спалахи, вимір температури в аеропортах залишається не точним методом для вчасного виявлення хворих, адже є інкубаційний період, також лихоманку можна приховати за допомогою жарознижувальних.

5. Чи готові лікарні України прийняти хворих

Незабаром після спалаху у китайському місті Ухань розпочали термінове будівництво тимчасового мобільного шпиталю на тисячу інфікованих новим вірусом.

Це важливо для того, щоб ізолювати заражених та не дати поширитися хворобі. Шпиталь має бути готовий вже на початку лютого.

Такі стислі строки виглядають блискавичними навіть для технологічно розвиненого Китаю, відомого швидким будівництвом інфраструктурних об'єктів.

В Україні навряд чи здатні реалізувати такі проєкти у короткі терміни, тому, вірогідно, будуть використовувати наявні лікарні. Проте чи достатньо їх?

Зараз в Україні існує 750 відділень інтенсивної терапії на 5 581 ліжок, які готові прийняти пацієнтів з новим коронавірусом, запевняє лікар-анестезіолог Сергій Дубров з Центру громадського здоров'я.

Лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв ставить інформацію про готовність відділень під сумнів – є високі ризики, що справді готовими до спалаху буде небагато:

"Якщо казати про Київ, то я впевнений, в Олександрівській та четвертій лікарні. Це ті лікарні, де є гарно обладнані реанімації, й вони будуть рятувати людей. Але щодо всіх відділень в країні – є сумніви".

Епідеміолог ЦГЗ Оксана Кошалко каже, що оцінка матеріально-технічної бази лікарень ще в процесі. Необхідні матеріали будуть докуповуватись:

"Також важливо розуміти, що всі наші інфекційні відділення досить типові, вони будувались ще за радянських часів. У них окрема система вентиляції та каналізації".

Дитячий інфекціоніст Федір Лапій впевнений, що у разі спалаху коронавірусу дітей у столиці будуть направляти до Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні.

Там знаходиться єдине у Києві дитяче відділення для обстеження та лікування хворих на особливо небезпечні інфекції, зокрема SARS – інший загрозливий різновид коронавірусу. Воно розраховане на 16 боксів на 30 ліжок.

У лікарні є ще декілька інфекційних відділень, які теоретично можна буде використати у разі необхідності. Але наразі коронавірус насамперед небезпечний для людей літнього віку, діти перебувають поза зоною ризику.

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6. Спеціальний захист для лікарів. Чи є він в Україні

За рекомендаціями ВООЗ, лікарі, що перебувають у контакті з хворими на новий коронавірус, мають бути забезпечені респіраторами N95 та FFP2, розповідає глава директорату громадського здоров'я МОЗ України Андрій Скіпальський.

Лікарів первинної ланки мають забезпечити гумовими рукавицями та окулярами.

Юрій Жигарєв ставить під сумнів цю інформацію. Він вважає, що лікарі скоріш за все будуть в халатах, масках та рукавицях.

"Але це не надійний захист для лікаря. Маска захищає від слини, слизу тощо. Надійний захист проти вірусу – це респіратор".

7. Що може збільшити шанси на виживання після захворювання

Оскільки під час перебігу захворювання діагностують пневмонію, лікарі рекомендують застосовувати оксигенотерапію.

Лікар-анастезіолог Сергій Дубров з ЦГЗ стверджує, що всі відділення країни на 100% забезпечені киснем, а забезпечення респіраторами високого та середнього класу становить 0,62 на одне ліжко інтенсивної терапії.

Тобто такі респіратори матиме фактично кожен другий пацієнт за умови, що всі ліжка будуть зайняті.

Окрім стандартних респіраторів існують спеціальні апарати ЕКМО (Екстракорпоральна мембранна оксигенація), які можуть підвищити шанси на виживання пацієнтів.

Це технологічна система, яка підтримує життєдіяльність людей з важкою вірусною пневмонією та буквально заміщує функцію легень.

За напівофіційними даними, зараз в Україні 14 таких апаратів, 7 з них – у Києві. Невідомо, чи всі вони у робочому стані. Це дороговартісна техніка, яка потребує спеціальної підготовки персоналу, тому не може бути встановлена у всіх відділеннях інтенсивної терапії.

Згідно з даними Прозорро, два апарати ЕКМО, вартістю 89 366,40 кожен, були придбані державою у грудні 2019 року для інституту серця імені Амосова.

Лікар-реаніматолог Андрій Сем'янків не вважає ЕКМО панацеєю.

"Ці апарати дійсно допомагають хворим з важкою вірусною пневмонією, яка буває при коронавірусі. Але якщо важкохворих будуть тисячі, ЕКМО не врятують у будь-якій країні".

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8. Чи можуть українці заразитися через посилки з Китаю

У соцмережах вже котрий день гуляють фейкові фотоколажі людей, які приходять на пошту за китайськими посилками, одягнені у спецодяг з голови до ніг. Зазвичай це жартівливі дописи, проте їхня кількість, яка зростає щодня, свідчить, що це швидше гумор на тлі паніки.

Розуміючи це, Укрпошта зробила офіційне повідомлення: "Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано".

Вікторія Новіцька погоджується: якщо йдеться про пакування посилки, то ймовірність зараження за умов наявності вірусу на її поверхні є практично нульовою.

Всі коронавіруси мають ліпідну оболонку, яка на сухій поверхні руйнується за 2-4 доби, через це вірус стає нездатним інфікувати людину.

9. Чому не варто панікувати

Поки що рівень паніки не можна порівняти з рівнем небезпеки, яку становить хвороба.

Великий розголос пов'язаний з тим, що вірус новий, і вакцини проти нього поки не існує.

Проте окрім щоденної статистики збільшення заражених та померлих, зростає кількість людей, яких вважають повністю вилікуваними.

Вже відомо про 187 випадків одужання.

Наразі значно більшу загрозу для українців становить звичний вірус грипу. Наприклад, минулого сезону (2018-2019 роки) в Україні на грип захворіло 5,4 мільйона осіб, у США – 35 мільйонів.

10. Чи допоможе щеплення

Зараз вакцини від нового китайського коронавірусу в світі не існує.

Для розробки будь-якої вакцини потрібно щонайменше 6 місяців, розповідає епідеміолог Оксана Кошалко.

Тобто, швидше за все, вакцина буде підготовлена лише ближче до літа, коли пік захворювання на респіраторно-вірусні інфекції мине.

"Навіть якщо вакцину буде розроблено, варто зрозуміти, чи доречно нею щепитись в Україні, якщо у нас, наприклад, не буде випадків.

Можливо, вакцинуватись будуть лише ті, хто плануватиме поїздку в Китай, або люди з імунними проблемами наприклад, хворі на ВІЛ", – каже лікар.

Катерина Рещук, Наталія Бушковська, УП