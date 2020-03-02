Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гончарук про пропуск в РФ тільки за закордонними паспортами: Стимул отримати цей документ

Понеділок, 2 березня 2020, 11:13
Гончарук про пропуск в РФ тільки за закордонними паспортами: Стимул отримати цей документ

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що нововведення щодо поїздок до Росії лише за закордонними паспортами стимулюватиме українців до оформлення цього документа.

Джерело: Гончарук на брифінгу 2 березня

Деталі: Відповідаючи на запитання журналістки, як вплине нововведення на безпеку країни і на кількість українців, які туди їздять на заробітки, Гончарук зазначив, що поки що про це рано говорити, але в уряду є певні розрахунки. Він зазначив, що дасть доручення Державній міграційній службі окремо прокомунікувати це питання.

Пряма мова: "Рішення з цього приводу прийнято. Я думаю, що це призведе до того, що в українців з’явиться більше закордонних паспортів. Це ще один стимул отримати цей необхідний документ. Як це вплине – покаже час. Є певні розрахунки і прогнози у у нашої служби, яка відповідає за міграційну політику. Обов’язково попрошу колег, щоб вони  скомунікували цю тему".

Що передувало: Згідно з постановою уряду, з 1 березня 2020 року українці не можуть перетинати державний кордон з України в РФ на підставі паспорта громадянина України (так званого внутрішнього паспорта) або свідоцтва про народження. Лише закордонний паспорт.

Чому це важливо: Росія з 2014 року здійснює гібридну військову агресію проти України, анексувавши Кримський півострів та підтримуючи незаконні збройні формування на Донбасі.

Валентина Романенко, УП
Теми: Росіякордонпаспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Росія
Місцеві жителі повідомили про вибухи у Воронежі та Курській області
Путін озвучив умови для продовження зернової угоди
Байден не бачить "реальної перспективи" використання ядерної зброї Путіним
Останні новини
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі від атаки 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зруйновано склади
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
Усі новини...
Реклама: