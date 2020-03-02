Гончарук про пропуск в РФ тільки за закордонними паспортами: Стимул отримати цей документ

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що нововведення щодо поїздок до Росії лише за закордонними паспортами стимулюватиме українців до оформлення цього документу.

Джерело: Гончарук на брифінгу 2 березня

Деталі: Відповідаючи на запитання журналістки, як вплине нововведення на безпеку країни і на кількість українців, які туди їздять на заробітки, Гончарук зазначив, що поки що про це рано говорити, але в уряду є певні розрахунки. Він зазначив, що дасть доручення Державній міграційній службі окремо прокомунікувати це питання.

Пряма мова: "Рішення з цього приводу прийнято. Я думаю, що це призведе до того, що в українців з’явиться більше закордонних паспортів. Це ще один стимул отримати цей необхідний документ. Як це вплине – покаже час. Є певні розрахунки і прогнози у у нашої служби, яка відповідає за міграційну політику. Обов’язково попрошу колег, щоб вони скомунікували цю тему".

Що передувало: Згідно з постановою уряду, з 1 березня 2020 року українці не можуть перетинати державний кордон з України в РФ на підставі паспорта громадянина України (так званого внутрішнього паспорта) або свідоцтва про народження. Лише закордонний паспорт.

Чому це важливо: Росія з 2014 року здійснює гібридну військову агресію проти України, анексувавши Кримський півострів та підтримуючи незаконні збройні формування на Донбасі.