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Бог, СРСР, союз чоловіка і жінки: Путін вніс свої правки до Конституції Росії

Понеділок, 2 березня 2020, 17:02
Бог, СРСР, союз чоловіка і жінки: Путін вніс свої правки до Конституції Росії

Президент Росії Володимир Путін пропонує прописати в Конституції правонаступність країни від СРСР.

Джерело: ТАСС з посиланням на віце-спікера Держдуми Петра Толстого, Interfax.ru з посиланням на слова спікера Держдуми РФ В’ячеслава Володіна

Деталі: За словами Володін, нові правки передбачають правонаступність Росії від Радянського Союзу.

Також є правка, що вказує на неприпустимість дій і закликів до відчуження частин території РФ.

"Найважливішим надбанням Російської Федерації", згідно із правками Путіна, визначаються діти.

Володін розповів, що Путін також вніс поправку, яка закріплює використання російської мови на всій території країни, але надає право республікам встановлювати національні мови як державні.

Путін також запропонував зафіксувати в Конституцію шлюб як союз чоловіка і жінки.   

Також в Конституції РФ буде сформульована поправка, що згадує бога.

Дослівно: "Російська Федерація, об'єднана тисячолітньою історією, зберігаючи пам'ять предків, що передали нам ідеали і віру в бога, а також спадкоємність розвитку російської держави, визнає державну єдність, що склалася історично".

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Що було раніше: Загальноросійське голосування щодо поправок до Конституції Російської Федерації проведуть 22 квітня, але в Кремлі запевняють, що дата не пов'язана в днем ​​народження Володимира Леніна.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосіяКонституція
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