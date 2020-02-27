Росія проведе народне голосування за Конституцію в день народження Леніна

Загальноросійське голосування щодо поправок до Конституції Російської Федерації проведуть 22 квітня, але в Кремлі запевняють, що дата не пов'язана в днем ​​народження Володимира Леніна.

Джерело: ТАСС

Деталі: 26 лютого робоча група з підготовки змін до Конституції РФ, розглянувши низку пропозицій про дату проведення загальноросійського голосування щодо поправки до основного закону, запропонувала провести його 22 квітня. Цей день, середу, зроблять у Росії вихідним.

Співголова групи, голова комітету Ради Федерації РФ з конституційного законодавства і держбудівництва Андрій Клішас на зустрічі робочої групи з президентом РФ запропонував Володимиру Путіну цю дату.

Клішас пояснив, що до 19 квітня у православних закінчується великодній піст, а 24 квітня у мусульман починається місяць Рамадан – тому 22 квітня "видається оптимальною датою".

Президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію провести всеросійське голосування щодо поправки до Конституції 22 квітня.

Співголова робочої групи з підготовки поправок до Конституції РФ Павло Крашенінніков уточнив, що 10 березня пакет поправок буде розглянуто у другому читанні – і, "швидше за все, відразу наступного тижня буде третє читання, далі буде Рада Федерації".

27 лютого комітет Держдуми з держбудівництва та законодавства підтримав на засіданні поправку про проведення загальноросійського голосування щодо змін до Конституції 22 квітня. Голосування буде проводитися з 08:00 до 20:00 за місцевим часом.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі зазначив, що Путін погодився з аргументацією робочої групи, – і запропонував у неї уточнити, як дату 22 квітня погодили з комуністами, які заперечували проти проведення голосування у день народження Леніна.

Пряма мова Пєскова: "До дня народження Леніна, звісно, це не має жодного відношення...

Навряд чи можна сказати, що широко святкується день народження Леніна у нашій країні, тому це навряд чи може бути якоюсь перешкодою".

Історія: Російський революціонер, головний організатор Жовтневої революції 1917 року в Росії, лідер більшовиків та ініціатор "червоного терору" Володимир Ілліч Ленін (Ульянов) народився 10 (22) квітня 1870 року.

Передісторія:

15 січня Володимир Путін запропонував наймасштабніший із 1993 року пакет поправок до Основного закону Росії. Він говорив про зміну вимог до президента РФ і пріоритетність російської Конституції перед міжнародним правом.

Путін повідомив, що перша і друга глави Конституції РФ – "Основи конституційного ладу" і "Права й свободи людини і громадянина" – залишаться без змін. Це означає, що поправки можуть бути ухвалені Федеральними зборами, а скликати Конституційні збори не доведеться.

ЗМІ повідомляли, що всеросійське голосування за поправки до Конституції РФ може пройти в кінці квітня, така терміновість може бути пов'язана з планами Кремля додати норму про саморозпуск Держдуми, що дозволить провести думські вибори раніше осені 2021 року.

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