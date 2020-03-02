На Донбасі 9 разів обстріляли позиції українських військ

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Понеділок, 2 березня 2020, 19:08

Упродовж 2 березня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Джерело: пресслужба ООС у Facebook  

Деталі: в пресслужбі повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Противник здійснював обстріли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Пять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" і ще чотири у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Внаслідок розриву міни поблизу будинку в населеному пункту Красногорівка вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого було поранено місцеву мешканку.

Постраждалій оперативно надали медичну допомогу.

Теми: Донбас ООС


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