УЄФА не планує переносити Євро-2020 через коронавірус
Спілка європейських футбольних асоціацій не має наміру переносити Євро-2020 через епідемію коронавірусу.
Джерело: глава УЄФА Александер Чеферін, котрого цитує Sportarena
Деталі: Чиновник підкреслив, що на даний момент "немає жодних сумнівів в успішності проведення Євро-2020".
Зазначається, що побоювання з приводу проведення чемпіонату Європи виникли після того, як в Італії перенесли кілька матчів чемпіонату.
У 2020 році континентальна першість має пройти з 12 червня по 12 липня в 12 країнах Європи.
Висловлювалося побоювання, що переїзди уболівальників між країнами можуть істотно додати проблем у боротьбі з вірусом.
В УЄФА відзначили, що стежать за ситуацією з коронавірусом, але поки не планують скасування чемпіонату.
Що було раніше: До фінальної частини Євро-2020 пробилася і збірна України. Команда Андрія Шевченка зіграє в групі С з Нідерландами та Австрією. Третій суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй.
Передісторія:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року у Китаї. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
- Станом на ранок 2 березня від коронавірусу померли 3048 осіб, зафіксовано понад 89 тисяч випадків захворювання, понад 45 тисяч осіб одужали.