УЄФА не планує переносити Євро-2020 через коронавірус

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Понеділок, 2 березня 2020, 19:30

Спілка європейських футбольних асоціацій не має наміру переносити Євро-2020 через епідемію коронавірусу.

Джерело: глава УЄФА Александер Чеферін, котрого цитує Sportarena

Деталі: Чиновник підкреслив, що на даний момент "немає жодних сумнівів в успішності проведення Євро-2020".

Зазначається, що побоювання з приводу проведення чемпіонату Європи виникли після того, як в Італії перенесли кілька матчів чемпіонату.

У 2020 році континентальна першість має пройти з 12 червня по 12 липня в 12 країнах Європи.

Висловлювалося побоювання, що переїзди уболівальників між країнами можуть істотно додати проблем у боротьбі з вірусом.

В УЄФА відзначили, що стежать за ситуацією з коронавірусом, але поки не планують скасування чемпіонату.

Що було раніше: До фінальної частини Євро-2020 пробилася і збірна України. Команда Андрія Шевченка зіграє в групі С з Нідерландами та Австрією. Третій суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй.

Передісторія:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року у Китаї. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • Станом на ранок 2 березня від коронавірусу померли 3048 осіб, зафіксовано понад 89 тисяч випадків захворювання, понад 45 тисяч осіб одужали.

Теми: коронавірус Covid-2019 футбол


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