УЄФА не планує переносити Євро-2020 через коронавірус

Спілка європейських футбольних асоціацій не має наміру переносити Євро-2020 через епідемію коронавірусу.

Джерело: глава УЄФА Александер Чеферін, котрого цитує Sportarena

Деталі: Чиновник підкреслив, що на даний момент "немає жодних сумнівів в успішності проведення Євро-2020".

Зазначається, що побоювання з приводу проведення чемпіонату Європи виникли після того, як в Італії перенесли кілька матчів чемпіонату.

У 2020 році континентальна першість має пройти з 12 червня по 12 липня в 12 країнах Європи.

Висловлювалося побоювання, що переїзди уболівальників між країнами можуть істотно додати проблем у боротьбі з вірусом.

В УЄФА відзначили, що стежать за ситуацією з коронавірусом, але поки не планують скасування чемпіонату.

Що було раніше: До фінальної частини Євро-2020 пробилася і збірна України. Команда Андрія Шевченка зіграє в групі С з Нідерландами та Австрією. Третій суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй.

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