Україна обіграла Португалію і достроково вийшла на Євро-2020

Збірна України достроково виграла путівку у фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2020 року, посівши перше місце у групі В.

У матчі 7 туру відбору до Євро-2020 збірна України з рахунком 2:1 перемогла Португалію.

Фото Павла Кубанова, ffu.ua

Матч пройшов у Києві на заповненому уболівальниками НСК "Олімпійський" у понеділок 14 жовтня.

Португалія розпочала матч з тотального пресингу, але вже на четвертій хвилині отримала гольову атаку на свої ворота. Після подачі кутового Сергій Кривцов пробивав головою, і воротар португальців відбив м`яча. На добивання зіграв Роман Яремчук, який з пару метрів забиває у порожні ворота - 1:0.

Після забитого голу збірна України зіграла тактично феєрично і гранично самовіддано у захисті, де відпрацьовувала уся команда. Зірка португальців Кріштіану Роналду двічі пробивав стандарти, але м`яч пролітав повз ворота. Ще в одному моменті Роналду з лінії штрафного пробив вище воріт.

Примітно, що на цей матч Роналду за руки виводив сина загиблого героя АТО Олександр Цимбала. Батько Олександра - Сергій Цимбал загинув у 2014 році під Дебальцевим.

Роналду у першому таймі більше не загрожував воротам українців, але Андрію П`ятову довелося пару разів рятувати свою команду. Але перед цим був другий гол збірної України. На 27-й хвилині Віталій Миколенко класно пробіг по флангу і віддав чудовий пас на 11 метрів на Андрія Ярмоленка, котрий пробив у кут воріт Руй Патрісіу - 2:0.

ФОТО ПАВЛА КУБАНОВА, FFU.UA

На 29-й хвилині був момент і в Португалії. П`ятов відбив удар Жоау Маріу, і м`яч подалі від воріт вибив Олександр Караваєв. На 32-й хвилині ще один удар від Бернарду Сілва взяв П`ятов. На 44-й хвилині в підопічних Андрія Шевченка вийшла ще одна швидка контратака, але завершальний удар в Ярмоленко зіпсував.

На 50-й хвилині Роналду знову нагадав про себе. Кріштіану бив зі штрафного з метрів 24-х, і П`ятов відбив і цей удар. На 52-й хвилині знову Роналду. Сьомий номер бив з кута штрафного, П'ятов переводить м`яча на кутовий. На старті другого тайму Португалія добряче насідала на ворота синьо-жовтих. Поступово українці вирівняли гру і провели кілька небезпечних контратак, хоча і без ударів по воротах.

ФОТО ПАВЛА КУБАНОВА, FFU.UA

На 66-й хвилині після подачі з флангу Бруну Фернандеш небезпечно бив ударом головою - повз ворота. На 72-й хвилині британський судді Ентоні Тейлор призначає пенальті у ворота збірної України. Після удару із-за меж штрафного м`яч від стегна Степаненка влучає в руку, і рефері вказав на 11-метрів. До того ж Степаненко отримав другу жовту картку, що трансформувалася в червону. З пенальті Роналду пробив сильно і без шансів для П'ятова - 2:1.

На 74-й хвилині ще один удар від Роналду, і П`ятов цього разу відбиває. У меншості українцям вдалося мобілізуватися і відіграти надійно в захисті, і знову виручив П`ятов. У доданий арбітром час було спекотно біля воріт збірної України. Спочатку удар головою Роналду парирує П`ятов. За 30 секунд після удару Бруно м`яч влучає у хрестовину воріт П`ятова. Але все-таки перемога - 2:1.

Після семи турів збірна України набрала 19 очок. У Португалії залишилося 11 пунктів та в Сербії - 10. Обом головним суперникам українців залишилося провести ще по дві гри.

Завершальний матч групового турніру збірна України проведе проти збірної Сербії на виїзді, хоча ця гра вже не матиме турнірного значення для команди Шевченка.